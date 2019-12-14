Названо число окупившихся в России фильмов с господдержкой в 2019 году
- РИА Новости
Указывается, что в том числе окупились такие картины, как «Т-34», «Миллиард», «Бабушка лёгкого поведения — 2», «Любовницы», «Трезвый водитель», «Давай разведёмся!», «Верность» и «Балканский рубеж».
При этом в 2018 году за аналогичный период в прокате окупились девять из 54 фильмов, получивших господдержку.
В октябре министр культуры России Владимир Мединский рассказал президенту России Владимиру Путину о запуске полностью прозрачной системы государственной поддержки киноотрасли.
Он отмечал, что в открытом доступе разместят «доску позора» с фамилиями «киножуликов», получающих государственные средства на съёмку кино, которые не отдают возвратную часть или не снимают фильмы на выделенные средства.