Названо число окупившихся в России фильмов с господдержкой в 2019 году

В период с января по ноябрь 2019 года из 68 российских фильмов, получивших господдержку, окупились восемь. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЕАИС.

Указывается, что в том числе окупились такие картины, как «Т-34», «Миллиард», «Бабушка лёгкого поведения — 2», «Любовницы», «Трезвый водитель», «Давай разведёмся!», «Верность» и «Балканский рубеж».

При этом в 2018 году за аналогичный период в прокате окупились девять из 54 фильмов, получивших господдержку.

В октябре министр культуры России Владимир Мединский рассказал президенту России Владимиру Путину о запуске полностью прозрачной системы государственной поддержки киноотрасли.

Он отмечал, что в открытом доступе разместят «доску позора» с фамилиями «киножуликов», получающих государственные средства на съёмку кино, которые не отдают возвратную часть или не снимают фильмы на выделенные средства.