В Москве представили коллекции дизайнеров Дальнего Востока

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В Москве прошла презентация коллекций дальневосточных дизайнеров Vostok Fashion Day.
В Москве представили коллекции дизайнеров Дальнего Востока
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Организатор — фонд «Росконгресс». Мероприятие состоялось в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве».

Это продолжение шоу региональных дизайнеров, проведённого на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года.

«Восточный экономический форум прежде всего направлен на ускоренное экономическое развитие Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества. Вместе с тем форум знакомит гостей и участников с культурой и традициями региона, а также его творческими достижениями», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

На Vostok Fashion Day показали коллекции таких дизайнеров, как Светлана Никонова, Юлия Воротникова, Ирина Акулина, Анастасия Шаклеина, Денис Бурлаков и Светлана Черемных.

Ранее Vostokmedia.com сообщал, что ВЭФ-2020 состоится 2—5 сентября на острове Русском на базе Дальневосточного федерального университета.

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