В Оренбурге открылась фотовыставка «Магия театра»

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В Оренбургском областном драмтеатре имени М. Горького 11 декабря открылась фотовыставка «Магия театра», сообщает RIA56.
В Оренбурге открылась фотовыставка «Магия театра»
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В экспозиции представлено 19 фотополотен с изображениями памятных монет на театральную тему.

«Серии, посвящённые театру, занимают особое место среди памятных монет Банка России. Великие оперные и балетные композиторы, хореографы, режиссеры и актёры запечатлены на монетах из благородных металлов, которые сохраняют память о силе и славе русского искусства», — отметила заместитель управляющего отделением по Оренбургской области Банка России Елена Измалкова.

Экспозиция будет открыта до 30 января 2020 года.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о выставке молодых художников в Ставропольском крае.

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