Выставка молодых художников открылась в Ставропольском крае

Выставка молодых российских художников открылась в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств, сообщают «Дни.ру».

Работы были созданы в рамках Всероссийского форума молодёжных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI». Это живопись, графика, скульптура, инсталляция, арт-фото, цифровое искусство.

Кураторы отобрали 80 авторов из числа наиболее талантливых и перспективных молодых мастеров. Под руководством опытных наставников участники проекта создали самостоятельные произведения на заданные темы.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.