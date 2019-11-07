Выставка молодых художников открылась в Ставропольском крае

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Выставка молодых российских художников открылась в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств, сообщают «Дни.ру».
Выставка молодых художников открылась в Ставропольском крае
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Работы были созданы в рамках Всероссийского форума молодёжных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI». Это живопись, графика, скульптура, инсталляция, арт-фото, цифровое искусство.

Кураторы отобрали 80 авторов из числа наиболее талантливых и перспективных молодых мастеров. Под руководством опытных наставников участники проекта создали самостоятельные произведения на заданные темы.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.

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