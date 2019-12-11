Климатолог рассказал о прогнозе европейской зимы в Москве

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Кандидат географических наук, член Международной ассоциации исследователей городского климата (IAUC) Павел Константинов заявил, что малоснежные и тёплые зимы, такие как в Восточной Европе, установятся в Москве к середине века.
Климатолог рассказал о прогнозе европейской зимы в Москве
  • РИА Новости

Такой прогноз он дал в разговоре с РИА Новости.

«Мы приближаемся к европейской зиме, но темпами гораздо более медленными, чем кажется... Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют. В Европе это не так заметно, потому что они и были бесснежными», — отметил климатолог.

По его словам, всё идёт к тому, что снега зимой будет меньше.

«Можно нас приравнивать к Восточной или Центральной Европе, где у них есть снежочек, но его мало. Можно говорить о сближении к середине века, но у нас ни к 2050-му, ни к 2100 году бесснежной зимы не будет», — заявил Константинов.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что в Москве в среду, 11 декабря, ожидается 0 °С. Синоптики также заявили, что 9 декабря в Москве стало самым тёплым днём с начала этой зимы.

В начале декабря исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда погода в столице «перейдёт на зимний режим».

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