На Ямале объявлено штормовое предупреждение

Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что 9 декабря в регионе ожидается сильный ветер и метели, сопровождающиеся резкими перепадами температуры, передаёт URA.RU.

По данным метеорологов, на территории ЯНАО прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Порывы южного и юго-западного ветра в ночное время в ряде районов могут достигать 20 м/с, температура воздуха ночью -17 °С... -22 °С, местами до -27 °С... -32 °С.

В дневные часы станет значительно теплее: -2 °С... -7 °С, в отдельных районах до -17 °С. В восточной части региона без осадков, на остальных территориях ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен слабый снег.

Также Гидрометцентр сообщил, что «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве объявлен до полуночи вторника, 10 декабря, из-за гололедицы.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше, тёплая или холодная.