Вильфанд заявил об отсутствии шаманов в Гидрометцентре

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В Гидрометцентре нет шаманов, в связи с чем невозможно в начале декабря предсказать погоду на новогоднюю ночь. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, комментируя прогнозы погоды на ночь с 31 декабря на 1 января.
Вильфанд заявил об отсутствии шаманов в Гидрометцентре
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Как отметил синоптик, он с уважением относится ко всем религиям, в том числе к шаманизму.

«Она говорит о том, что независимо от воли человека в него вселяется дух. И этот дух позволяет ему общаться с верхними эшелонами, с нижними», — цитирует Интерфакс Вильфанда.

По его словам, «после выхода из транса» шаман может интерпретировать «эти знания и сообщать их».

«Я перед такими метеорологами снимаю шляпу, кепку, шапку и смотрю на них с восхищением. К сожалению, в Гидрометцентре таких людей нет», — сказал он.

Специалист подчеркнул, что из-за хаотичности атмосферы и из-за ряда физико-математических принципов теоретический «потолок» прогнозов погоды — две недели.

Он рассказал, что фактически точные прогнозы даются Гидрометцентром на пять-шесть дней, а через два-три года этот период увеличится до семи дней.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в новогоднюю ночь, отметив, что ожидаются небольшие осадки в виде снега и слабый мороз.

Как отмечал Вильфанд, в России ожидается «розовая зима», а в декабре температура будет на 40% выше нормы с неравномерными, «пятнистыми» осадками.

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