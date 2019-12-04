Валдис Пельш прокомментировал сообщения о своей госпитализации

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Телеведущий Валдис Пельш в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о своей госпитализации.
Валдис Пельш прокомментировал сообщения о своей госпитализации
  • РИА Новости

«Я прохожу плановую проверку в центре Вишневского, сегодня вечером поеду домой», — заявил он.

По его словам, ни о какой госпитализации речи не идёт.

СМИ писали о госпитализации телеведущего из-за болей в грудной клетке. Директор Пельша прокомментировал эти данные.

Ранее пресс-секретарь МХАТа имени Горького Наталья Федотова в беседе с «Газетой.Ru» опровергла информацию о госпитализации президента театра Татьяны Дорониной.

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