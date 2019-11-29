Представитель МХАТ имени Горького прокомментировала сообщения о госпитализации Дорониной

Пресс-секретарь МХАТ имени Горького Наталья Федотова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала сообщения о госпитализации президента театра Татьяны Дорониной.

Она уточнила, что народная артистка СССР ранее действительно обращалась в клинику, но происходило это в плановом порядке — в рамках подготовки Дорониной к церемонии вручения государственных наград в Кремле, состоявшейся 21 ноября.

«Я только что разговаривала с её помощником, он мне подтвердил, что она дома, с ней всё нормально», — заявила Федотова.

Доронина покинула пост худрука МХАТ и стала президентом этого театра. 21 ноября она получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

22 ноября сообщалось, что Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.