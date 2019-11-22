Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре. Об этом сообщил актёр Андрей Чубченко, сопровождавший артистку после церемонии вручения госнаград в Кремле.

Как передаёт РИА Новости, во время мероприятия Доронина некоторое время общалась с Путиным, после разговор продолжился.

«В беседе с президентом, как сказала нам Татьяна Васильевна, она попросила вмешаться в ситуацию, которая сложилась в МХАТе», — рассказал Чубченко.

По его словам, её волнует, что артисты сняты с ролей и лишены надбавок.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил агентству факт разговора. Он отметил, что тема затрагивалась, назвав её вопросом Минкультуры.

Ранее ряд деятелей искусств подписали открытое письмо, адресованное главе государства. Они подвергли критике работу нового худрука МХАТа Эдуарда Боякова.

В свою очередь, руководство и артисты театра в своих ответах на это послание поддержали Боякова и попросили «защитить МХАТ от агрессивной кампании клеветы».

В Министерстве культуры заявляли, что следят за ситуацией.