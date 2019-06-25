В Минкультуры прокомментировали ситуацию в МХАТе имени Горького

В Министерстве культуры прокомментировали обращение нескольких артистов МХАТа имени Горького с просьбой вернуть Татьяне Дорониной, занимающей почётную должность президента театра, возможность влиять на его художественную политику.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Следует напомнить, что Татьяна Доронина является председателем художественного совета МХАТа, который как раз и призван влиять на репертуарную политику театра. Художественный руководитель, со своей стороны, должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план, исходя из его рекомендаций», — заявили в пресс-службе Минкультуры.

Отмечается, что в ведомстве следят за ситуацией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что в Кремле не видели обращения артистов.

«Пока мы не видели, но, честно говоря, никогда не знал, что именно президент России назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства», — заявил он.

Ранее в сети появилось видео с несколькими актёрами и зрителями МХАТа имени Горького, которые попросили президента России Владимира Путина вернуть Татьяне Дорониной возможность влиять на его художественную политику.