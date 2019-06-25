В Минкультуры прокомментировали ситуацию в МХАТе имени Горького
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Следует напомнить, что Татьяна Доронина является председателем художественного совета МХАТа, который как раз и призван влиять на репертуарную политику театра. Художественный руководитель, со своей стороны, должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план, исходя из его рекомендаций», — заявили в пресс-службе Минкультуры.
Отмечается, что в ведомстве следят за ситуацией.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что в Кремле не видели обращения артистов.
«Пока мы не видели, но, честно говоря, никогда не знал, что именно президент России назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства», — заявил он.
Ранее в сети появилось видео с несколькими актёрами и зрителями МХАТа имени Горького, которые попросили президента России Владимира Путина вернуть Татьяне Дорониной возможность влиять на его художественную политику.