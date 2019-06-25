В Минкультуры прокомментировали ситуацию в МХАТе имени Горького

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В Министерстве культуры прокомментировали обращение нескольких артистов МХАТа имени Горького с просьбой вернуть Татьяне Дорониной, занимающей почётную должность президента театра, возможность влиять на его художественную политику.
В Минкультуры прокомментировали ситуацию в МХАТе имени Горького
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Следует напомнить, что Татьяна Доронина является председателем художественного совета МХАТа, который как раз и призван влиять на репертуарную политику театра. Художественный руководитель, со своей стороны, должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план, исходя из его рекомендаций», — заявили в пресс-службе Минкультуры.

Отмечается, что в ведомстве следят за ситуацией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что в Кремле не видели обращения артистов.

«Пока мы не видели, но, честно говоря, никогда не знал, что именно президент России назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства», — заявил он.

Ранее в сети появилось видео с несколькими актёрами и зрителями МХАТа имени Горького, которые попросили президента России Владимира Путина вернуть Татьяне Дорониной возможность влиять на его художественную политику.

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