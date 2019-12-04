Синоптики прогнозируют оттепель и снег с дождём в Москве

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила об оттепели и небольшом снеге с дождём в Москве в выходные.

«Средняя температура воздуха и в субботу, и в воскресенье будет существенно — на 5—6 °C — выше климатической нормы», — цитирует Позднякову РИА Новости.

По ее словам, погоду на выходных будет определять тёплая часть атлантического циклона, в Москве и области температура воздуха ночью составит -1...+1 °С, днём — +1...+3 °С.

Синоптик отметила, что в субботу ожидается небольшой снег и ветер 7—12 м/с, в воскресенье мокрый снег будет «чередоваться с каплями дождя», ветер — от 5 до 10 м/с.

Также она предупредила о низком атмосферном давлении в выходные дни.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду, 4 декабря, ожидается до -3 °С.

Также исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.