В Сочи предупредили об усилении ветра до 18 м/с
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- РИА Новости
Видимость может составить 500—1000 м из-за осадков. Местами возможен гололёд.
В прибрежном кластере ожидается сильный дождь. Ветер усилится до 18 м/с.
Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил перевести все оперативные службы на усиленный режим работы.
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что синоптики прогнозируют температуру в России в декабре на 40% выше нормы, а также неравномерные, «пятнистые» осадки.
20 ноября Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.