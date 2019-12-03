В Сочи предупредили об усилении ветра до 18 м/с

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В Сочи предупредили об ухудшении погоды в среду, 4 декабря, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В Сочи предупредили об усилении ветра до 18 м/с
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Видимость может составить 500—1000 м из-за осадков. Местами возможен гололёд.

В прибрежном кластере ожидается сильный дождь. Ветер усилится до 18 м/с.

Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил перевести все оперативные службы на усиленный режим работы.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что синоптики прогнозируют температуру в России в декабре на 40% выше нормы, а также неравномерные, «пятнистые» осадки.

20 ноября Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.

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