В Сочи предупредили об усилении ветра до 18 м/с

В Сочи предупредили об ухудшении погоды в среду, 4 декабря, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Видимость может составить 500—1000 м из-за осадков. Местами возможен гололёд.

В прибрежном кластере ожидается сильный дождь. Ветер усилится до 18 м/с.

Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил перевести все оперативные службы на усиленный режим работы.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что синоптики прогнозируют температуру в России в декабре на 40% выше нормы, а также неравномерные, «пятнистые» осадки.

20 ноября Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.