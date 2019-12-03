В Крыму намерены отреставрировать 100 военных памятников за пять лет
- РИА Новости
Средства предоставят в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019—2024 годы».
«В Крыму сотни памятных мест, связанных с подвигами защитников и освободителей Крыма, партизан и подпольщиков», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Ранее Аксёнов рассказал полпреду президента России в Южном федеральном округе Владимиру Устинову о реконструкции Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи.
Newinform сообщал, что в Тверской области расширят перечень получателей единовременной выплаты к 75-летию Победы.