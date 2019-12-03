В Крыму намерены отреставрировать 100 военных памятников за пять лет

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В Крыму собираются отреставрировать 100 объектов культурного наследия, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru.
В Крыму намерены отреставрировать 100 военных памятников за пять лет
  • РИА Новости

Средства предоставят в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019—2024 годы».

«В Крыму сотни памятных мест, связанных с подвигами защитников и освободителей Крыма, партизан и подпольщиков», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Ранее Аксёнов рассказал полпреду президента России в Южном федеральном округе Владимиру Устинову о реконструкции Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи.

Newinform сообщал, что в Тверской области расширят перечень получателей единовременной выплаты к 75-летию Победы.

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