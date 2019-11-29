В Крыму рассказали о ходе реконструкции Митридатских лестниц
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Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«На Малой Митридатской лестнице на 100% выполнены демонтажные работы и усиление конструкции. В соответствии с заключенным контрактом работы будут завершены 1 сентября 2020 года», — заявил Аксёнов на своей странице в Facebook.
По его словам, работы на объекте ведутся по графику.
Как напомнил Аксёнов, проект предусматривает демонтаж, усиление конструкций и реставрацию, а также прокладку инженерных сетей.
Ранее сообщалось, что необходимо усилить конструкции лестниц, проложить новое наружное освещение, благоустроить территорию и провести ряд других работ.
«ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице.