Ремонт Митридатских лестниц в Крыму планируют закончить в 2020 году

Ремонт Митридатских лестниц в Керчи планируют закончить в сентябре 2020 года, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по охране культурного наследия республики.

РИА Новости

Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Лестницы Большие и Малые» уже выдано. «Подрядная организация имеет лицензию Министерства культуры Российской Федерации», — отметили в комитете. Необходимо усилить конструкции лестниц, проложить новое наружное освещение, благоустроить территорию и провести ряд других работ. Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице.