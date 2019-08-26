Ремонт Митридатских лестниц в Крыму планируют закончить в 2020 году
- РИА Новости
Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Лестницы Большие и Малые» уже выдано.
«Подрядная организация имеет лицензию Министерства культуры Российской Федерации», — отметили в комитете.
Необходимо усилить конструкции лестниц, проложить новое наружное освещение, благоустроить территорию и провести ряд других работ.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице.