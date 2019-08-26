Ремонт Митридатских лестниц в Крыму планируют закончить в 2020 году

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Ремонт Митридатских лестниц в Керчи планируют закончить в сентябре 2020 года, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по охране культурного наследия республики.
Ремонт Митридатских лестниц в Крыму планируют закончить в 2020 году
  • РИА Новости

Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Лестницы Большие и Малые» уже выдано.

«Подрядная организация имеет лицензию Министерства культуры Российской Федерации», — отметили в комитете.

Необходимо усилить конструкции лестниц, проложить новое наружное освещение, благоустроить территорию и провести ряд других работ.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице.

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