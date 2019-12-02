Спасатели предупредили об усилении ветра до 28 м/с в Хабаровском крае
- РИА Новости
В северных районах возможны снегопад и усиление ветра. Порывы могут достигать 25 м/с, местами — 28 м/с.
Предупреждение касается в том числе Николаевского, Ульчского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов.
Есть вероятность, что возрастёт число ДТП, не исключены отключения света.
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что синоптики прогнозируют температуру в России в декабре на 40% выше нормы, а также неравномерные, «пятнистые» осадки.
20 ноября Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.