Спасатели предупредили об усилении ветра до 28 м/с в Хабаровском крае

Спасатели предупредили об ухудшении погоды во вторник и среду в Хабаровском крае, сообщает Transsibinfo.com со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В северных районах возможны снегопад и усиление ветра. Порывы могут достигать 25 м/с, местами — 28 м/с.

Предупреждение касается в том числе Николаевского, Ульчского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов.

Есть вероятность, что возрастёт число ДТП, не исключены отключения света.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что синоптики прогнозируют температуру в России в декабре на 40% выше нормы, а также неравномерные, «пятнистые» осадки.

20 ноября Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.