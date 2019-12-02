Спасатели предупредили об усилении ветра до 28 м/с в Хабаровском крае

Короткая ссылка
Спасатели предупредили об ухудшении погоды во вторник и среду в Хабаровском крае, сообщает Transsibinfo.com со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 28 м/с в Хабаровском крае
  • РИА Новости

В северных районах возможны снегопад и усиление ветра. Порывы могут достигать 25 м/с, местами — 28 м/с.

Предупреждение касается в том числе Николаевского, Ульчского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов.

Есть вероятность, что возрастёт число ДТП, не исключены отключения света.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что синоптики прогнозируют температуру в России в декабре на 40% выше нормы, а также неравномерные, «пятнистые» осадки.

20 ноября Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить