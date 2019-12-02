В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве пройдёт квест

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В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» состоится квест, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве пройдёт квест
  • АГН «Москва»

Он развернётся на 20 площадках.

Участники должны будут ответить на вопросы о традициях зимних праздников в России и за рубежом. Для этого нужно зарегистрироваться и получить «Паспорт путешественника» на любой площадке квеста.

Паспорт со всеми печатями можно обменять на подарок.

Ранее организаторы рассказали о программе фестиваля «Путешествие в Рождество», который пройдёт в столице с 13 декабря по 12 января.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в беседе с телеканалом «360» рассказал, как Подмосковье готовится к зиме.

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