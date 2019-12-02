В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве пройдёт квест
- АГН «Москва»
Он развернётся на 20 площадках.
Участники должны будут ответить на вопросы о традициях зимних праздников в России и за рубежом. Для этого нужно зарегистрироваться и получить «Паспорт путешественника» на любой площадке квеста.
Паспорт со всеми печатями можно обменять на подарок.
Ранее организаторы рассказали о программе фестиваля «Путешествие в Рождество», который пройдёт в столице с 13 декабря по 12 января.
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