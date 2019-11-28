В Москве рассказали о программе фестиваля «Путешествие в Рождество»

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Организаторы рассказали о программе ежегодного зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество», который пройдёт в столице с 13 декабря по 12 января, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
В Москве рассказали о программе фестиваля «Путешествие в Рождество»
  • ©mos.ru

По данным оргкомитета, в этом году в городе будут работать около 40 фестивальных площадок, которые разместятся в разных округах Москвы. Главные из них — на Манежной и Красной площадях, а также на Новом Арбате. Площадки будут работать ежедневно, с 11:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 в выходные и праздничные дни.

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк напомнил, что «Путешествие в Рождество» — самый популярный фестиваль цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». По его словам, в 2018 году праздничные площадки посетили 18,6 млн человек.

Гости «Путешествия в Рождество» смогут попробовать угощения и купить необычные сувениры.

Центральные площадки фестиваля в этом году превратятся в европейские города, где проходят самые известные в мире рождественские ярмарки.

Специальная развлекательная программа также подготовлена на окружных площадках фестиваля.

Ранее министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в беседе с телеканалом «360» рассказал, как Подмосковье готовится к зиме.

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