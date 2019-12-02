Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Крыму
- РИА Новости
«В связи с прохождением холодного фронта 3 декабря в Крыму ожидаются местами очень сильные осадки», — заявили в ведомстве.
Также возможно усиление ветра — юго-западного, с переходом на северо-западный — до 15-20 м/с.
Не рекомендуется приближаться в такую погоду к информационным стендам и крупным деревьям. При сильном дожде нежелательно спускаться в подземные переходы.
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что синоптики прогнозируют температуру в России в декабре на 40% выше нормы, а также неравномерные, «пятнистые» осадки.
20 ноября Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.