Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Крыму

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Крыму во вторник, 3 декабря, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на региональный главк МЧС.

«В связи с прохождением холодного фронта 3 декабря в Крыму ожидаются местами очень сильные осадки», — заявили в ведомстве.

Также возможно усиление ветра — юго-западного, с переходом на северо-западный — до 15-20 м/с.

Не рекомендуется приближаться в такую погоду к информационным стендам и крупным деревьям. При сильном дожде нежелательно спускаться в подземные переходы.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что синоптики прогнозируют температуру в России в декабре на 40% выше нормы, а также неравномерные, «пятнистые» осадки.

20 ноября Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.