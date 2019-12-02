Праздник выпускников «Алые паруса» победил в конкурсе The Best Event Awards World

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге «Алые паруса — 2019» получил главную награду конкурса The Best Event Awards World в номинации «Самое знаковое событие года».

Как уточняет газета «Известия», мероприятие также удостоено серебряной статуэтки как лучшее музыкальное мероприятие (Best Musical Event 2019) и награды лучшему организатору (Best Bea World Agency 2019).

В конкурсе участвовали около 160 заявок из 30 стран. Победителя выбирали по нескольким критериям: креативность, технологические инновации, вовлечённость участников, целостность бренда и другое.

В 2019 году «Алые паруса» собрали на набережной Санкт-Петербурга 1,5 млн участников, из них 40 тыс. выпускников. Всего за праздником наблюдали более 10 млн зрителей (в том числе онлайн и в эфире) — это на 1,8 млн больше, чем годом ранее.

В свою очередь, Пятый канал, который является инициатором проекта «Алые паруса», сообщает, что Best Event Awards World называют «Оскаром» в мире организации развлечений, участвовать в котором мечтают все продюсерские компании планеты.

«Самые лучшие ивенты со всего мира получают награды именно здесь», — отметил председатель жюри премии Best Event Awards World Александр Сафонов.

Праздник «Алые паруса» прошёл в Санкт-Петербурге 24 июня 2019 года.