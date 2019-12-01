Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день зимы

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В Москве в воскресенье, 1 декабря, ожидается от -3 °С до -1 °С. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днём температура воздуха составит -3...-1 °С.

Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Также прогнозируется образование гололедицы.

Ветер северо-западный и западный 5 — 10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Ранее МЧС России выпустило экстренное предупреждение для столичных водителей в связи с ожидающимся снегом, гололедицей и усилением ветра в Москве с вечера 30 ноября до утра 1 декабря.

Портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение на 30 ноября и 1 декабря из-за сильных осадков и плохой видимости.

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