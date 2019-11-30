МЧС предупредило о гололедице в Москве до утра 1 декабря

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МЧС России выпустило экстренное предупреждение для столичных водителей в связи с ожидающимся снегом, гололедицей и усилением ветра в Москве с вечера 30 ноября до утра 1 декабря.
МЧС предупредило о гололедице в Москве до утра 1 декабря
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 21:00 30 ноября до 10:00 1 декабря местами в Москве ожидается небольшой снег, усиление ветра до 15 м/с, гололедица, на отдельных участках дорог сильная», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Столичным водителям рекомендовано значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию с впереди идущими автомобилями.

Кроме того, следует отказаться от резких манёвров на дороге, а также не парковать транспортные средства вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Пешеходам необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее «Крыминформ» передавало, что 1 декабря на полуострове объявили штормовое предупреждение из-за сильного дождя со снегом и усиления ветра до 22—27 м/с.

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