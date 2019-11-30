В Крыму объявили штормовое предупреждение на 1 декабря

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В воскресенье, 1 декабря, в Крыму ожидается сильный ветер и дождь, переходящий в снег. Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МЧС России, в связи с этим спасатели объявили штормовое предупреждение.
В Крыму объявили штормовое предупреждение на 1 декабря
  • РИА Новости

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 декабря в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки; усиление северо-западного ветра 22—27 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с непогодой спасатели не рекомендуют находиться рядом с рекламными щитами, вывесками, дорожными знаками. В МЧС также напомнили об опасности нахождения вблизи крупных деревьев.

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