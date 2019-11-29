В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение на 30 ноября и 1 декабря из-за сильных осадков и плохой видимости, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Ожидаются дожди, местами переходящие в снег. Порывы ветра могут достигать 15—20 м/с.

Кроме того, 1 декабря прогнозируется гололёд и налипание мокрого снега.

Гражданам советуют обращать внимание на целостность линий электропередачи, закрепить в своих дворах конструкции, которые слабо зафиксированы, а при возникновении перебоев в энерго- и водоснабжении — звонить в экстренные службы.

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