В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
- РИА Новости
Ожидаются дожди, местами переходящие в снег. Порывы ветра могут достигать 15—20 м/с.
Кроме того, 1 декабря прогнозируется гололёд и налипание мокрого снега.
Гражданам советуют обращать внимание на целостность линий электропередачи, закрепить в своих дворах конструкции, которые слабо зафиксированы, а при возникновении перебоев в энерго- и водоснабжении — звонить в экстренные службы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше: тёплая или холодная.