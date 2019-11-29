Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Ленобласти
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- РИА Новости
По прогнозу Северо-Западного УГМС, в субботу, 30 ноября, ожидается облачная погода с умеренными осадками в виде дождя и мокрого снега.
Возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. Также будет северо-западный ветер до 7—12 м/с, в прибрежных районах — порывы до 15 м/с.
На дорогах сохранится гололедица.
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