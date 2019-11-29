Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Ленобласти

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Спасатели рассказали о погоде в Ленинградской области в ближайшие сутки, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Ленобласти
  • © Макс Ветров
  • РИА Новости

По прогнозу Северо-Западного УГМС, в субботу, 30 ноября, ожидается облачная погода с умеренными осадками в виде дождя и мокрого снега.

Возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. Также будет северо-западный ветер до 7—12 м/с, в прибрежных районах — порывы до 15 м/с.

На дорогах сохранится гололедица.

Граждан призвали учитывать сложные метеорологические условия и проявлять предельную внимательность и осторожность.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше: тёплая или холодная.

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