Синоптик рассказал о погоде в Москве в последний день осени

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода будет в Москве в последний день осени.

По его словам, столицу ожидают дождь, мокрый снег и сильный ветер.

«Последний день осени в Москве будет ненастная погода: будет дождь, мокрый снег и порывистый ветер до 15 м/с. Температура около нулевой отметки. Такая температура нерадостная, я бы сказал», — цитирует его ТАСС.

Ранее Вильфанд рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.

28 ноября «Невские новости» сообщили, какую погоду спасатели спрогнозировали в Псковской области в декабре.