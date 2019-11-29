Синоптик рассказал о погоде в Москве в последний день осени

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Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода будет в Москве в последний день осени.
Синоптик рассказал о погоде в Москве в последний день осени
  • РИА Новости

По его словам, столицу ожидают дождь, мокрый снег и сильный ветер.

«Последний день осени в Москве будет ненастная погода: будет дождь, мокрый снег и порывистый ветер до 15 м/с. Температура около нулевой отметки. Такая температура нерадостная, я бы сказал», — цитирует его ТАСС.

Ранее Вильфанд рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.

28 ноября «Невские новости» сообщили, какую погоду спасатели спрогнозировали в Псковской области в декабре.

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