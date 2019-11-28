Спасатели предупредили о гололедице и усилении ветра до 18 м/с в Псковской области

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Спасатели рассказали о погоде в Псковской области в декабре, сообщают «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили о гололедице и усилении ветра до 18 м/с в Псковской области
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Среднемесячная температура ожидается в районе климатической нормы.

При оттепелях в первой половине месяца прогнозируется -2…+3 °С, по ночам — 0…-5 °С. Средняя температура по области составит -1…-6 °С в дневное время и -4…-9 °С в ночное.

Также возможно выпадение 70—110% осадков.

Кроме того, ожидается усиление ветра до 15—18 м/с, которое способно привести к обледенениям на ЛЭП и сильной гололедице на дорогах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.

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