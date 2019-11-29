Россия избрана в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО

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Генассамблея государств-участников Конвенции ООН о всемирном наследии выбрала девять новых членов, Россия — в их числе.

Об этом говорится в сообщении российской комиссии по ЮНЕСКО.

Отмечается, что собрание Генассамблеи проходило 27-28 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Помимо России в Комитет всемирного наследия избраны Мали, Оман, Эфиопия, Саудовская Аравия, Таиланд, ЮАР, Нигерия и Египет.

17 октября правительство Санкт-Петербурга в лице комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) провело встречу с миссией Центра всемирного наследия и ИКОМОС.

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