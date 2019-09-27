ЮНЕСКО не выделило Алеппо денег на ремонт объектов из списка наследия

Губернатор сирийской провинции Алеппо Хусейн Дияб заявил, что ЮНЕСКО не выделяло региону финансовых средств на восстановление исторических памятников, входящих в список всемирного наследия.

«Мы находимся под санкциями и не получили никаких денег от ЮНЕСКО», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он отметил, что большинство объектов исторической части города Алеппо внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО ещё в 1986 году. Многие памятники пострадали от действий боевиков.

Уточняется, что, в частности, большой урон был нанесён цитадели и Мечети Омейядов.

В марте глава ЮНЕСКО Одре Азуле заявила, что организация планирует использовать беспилотники и алгоритмы искусственного интеллекта в новом проекте по восстановлению памятников Алеппо.