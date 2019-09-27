ЮНЕСКО не выделило Алеппо денег на ремонт объектов из списка наследия
- Reuters
«Мы находимся под санкциями и не получили никаких денег от ЮНЕСКО», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он отметил, что большинство объектов исторической части города Алеппо внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО ещё в 1986 году. Многие памятники пострадали от действий боевиков.
Уточняется, что, в частности, большой урон был нанесён цитадели и Мечети Омейядов.
В марте глава ЮНЕСКО Одре Азуле заявила, что организация планирует использовать беспилотники и алгоритмы искусственного интеллекта в новом проекте по восстановлению памятников Алеппо.