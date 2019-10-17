Миссия ЮНЕСКО оценила состояние исторического центра Петербурга

Правительство Санкт-Петербурга в лице комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) провело встречу с миссией Центра всемирного наследия и ИКОМОС. Стороны обсудили вопросы сохранения исторического центра города, сообщает kp.ru.

Специалисты оценили ситуацию и ознакомились с запланированными и реализующимися проектами строительства и реставрационных работ. Как рассказали в Смольном, эксперты считают, что дома и памятники, которые были ими осмотрены, сохраняют основные атрибуты выдающейся универсальной ценности.

Особое внимание уделили пространству «Новая Голландия». По словам специалистов, остров представляет собой образец эффективного и корректного использования промышленной архитектуры для общественного пространства.

Кроме того, миссия ЮНЕСКО представила отчёт, согласно которому «универсальная ценность объекта находится под угрозой». В Смольном подчеркнули, что комиссия не согласилась с мнением о неудовлетворительной ситуации с охраной памятников всемирного наследия.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице.