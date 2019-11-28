В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы.

Об этом информирует Гидрометцентр.

«Жёлтый»: погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предупреждение будет действовать с 21:00 28 ноября до 21:00 30 ноября.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в четверг, 28 ноября, ожидается 0 °С.

Также главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о «некомфортной погоде» в выходные в Москве за счёт влажности, осадков и сильного ветра.