В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
- РИА Новости
Об этом информирует Гидрометцентр.
«Жёлтый»: погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Уточняется, что предупреждение будет действовать с 21:00 28 ноября до 21:00 30 ноября.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в четверг, 28 ноября, ожидается 0 °С.
Также главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о «некомфортной погоде» в выходные в Москве за счёт влажности, осадков и сильного ветра.