Снежный покров может появиться в Москве с 1 декабря

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что постоянный снежный покров на зиму, скорее всего, будет образован снегом, который выпадет 1 декабря.

«Скорее всего, у нас первого числа образуется снежный покров», — цитирует РИА Новости Позднякову.

Синоптик уточнила, что 1 декабря выпадет мокрый снег, однако уже в течение суток температура начнёт снижаться, что позволит снегу сохраниться.

«Будем надеяться, что он сможет остаться на всю зиму и перейдёт уже в категорию устойчивого снежного покрова», — добавила она.

Ранее заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко сообщил, что в Москве и Подмосковье в декабре ожидается температура выше климатической нормы.