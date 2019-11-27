Снежный покров может появиться в Москве с 1 декабря

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что постоянный снежный покров на зиму, скорее всего, будет образован снегом, который выпадет 1 декабря.
Снежный покров может появиться в Москве с 1 декабря
  • РИА Новости

«Скорее всего, у нас первого числа образуется снежный покров», — цитирует РИА Новости Позднякову.

Синоптик уточнила, что 1 декабря выпадет мокрый снег, однако уже в течение суток температура начнёт снижаться, что позволит снегу сохраниться.

«Будем надеяться, что он сможет остаться на всю зиму и перейдёт уже в категорию устойчивого снежного покрова», — добавила она.

Ранее заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко сообщил, что в Москве и Подмосковье в декабре ожидается температура выше климатической нормы.

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