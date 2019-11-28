В Петербурге назвали лауреатов конкурса «Золотой Трезини»

В Санкт-Петербурге назвали лауреатов архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу организаторов.

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Церемония состоялась в Петропавловской крепости. Лучшие проекты войдут в собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Участники конкурса прислали 350 заявок из более чем 50 регионов и городов России, Белоруссии, Казахстана, Великобритании, Латвии, ОАЭ, Южной Кореи. Их оценивало международное жюри. В 2020 году конкурсу присвоят международный статус. Ранее телеканал «360» сообщал, что в Можайском городском округе планируют отреставрировать Никольский собор XIX века.