В Петербурге назвали лауреатов конкурса «Золотой Трезини»
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Церемония состоялась в Петропавловской крепости. Лучшие проекты войдут в собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
Участники конкурса прислали 350 заявок из более чем 50 регионов и городов России, Белоруссии, Казахстана, Великобритании, Латвии, ОАЭ, Южной Кореи. Их оценивало международное жюри.
В 2020 году конкурсу присвоят международный статус.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Можайском городском округе планируют отреставрировать Никольский собор XIX века.