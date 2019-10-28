Названы претенденты на премию «Золотой Трезини»

Оргкомитет II архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» назвал претендентов на премию, сообщают «Невские новости».

За 18 наград поборются 350 проектов-номинантов из более чем 50 городов и регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Великобритании, Латвии, ОАЭ, Финляндии и Южной Кореи.

Как заявил председатель оргкомитета Павел Черняков, общее число принятых проектов более чем вдвое превышает количество заявок, поданных в 2018 году.

«Но главное, конечно, не количество, а качество проектов, которое заметно возросло», — добавил он.

Голосование продлится до 18 ноября. Церемония вручения состоится на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 27 ноября.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Можайском городском округе планируют отреставрировать Никольский собор XIX века.