Названы претенденты на премию «Золотой Трезини»

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Оргкомитет II архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» назвал претендентов на премию, сообщают «Невские новости».
Названы претенденты на премию «Золотой Трезини»
  • © goldtrezzini.ru

За 18 наград поборются 350 проектов-номинантов из более чем 50 городов и регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Великобритании, Латвии, ОАЭ, Финляндии и Южной Кореи.

Как заявил председатель оргкомитета Павел Черняков, общее число принятых проектов более чем вдвое превышает количество заявок, поданных в 2018 году.

«Но главное, конечно, не количество, а качество проектов, которое заметно возросло», — добавил он.

Голосование продлится до 18 ноября. Церемония вручения состоится на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 27 ноября.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Можайском городском округе планируют отреставрировать Никольский собор XIX века.

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