В Можайске отреставрируют собор XIX века

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В Можайском городском округе планируют отреставрировать Никольский собор XIX века. В настоящее время разрабатывается соответствующий проект, сообщает телеканал «360».
В Можайске отреставрируют собор XIX века
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«Понятно, что наша история, культура требует от нас большой самоотдачи для того, чтобы реализовать ту амбициозную, важную программу, за которую вы взялись», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании попечительского совета благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.

По его словам, добиться результата можно, только объединив усилия.

Собор построен в 1802—1814 годах в псевдоготическом стиле. Автор проекта — архитектор Алексей Бакарев. В 1933-м храм закрыли. Во время Великой Отечественной войны у собора была разрушена ротонда. В 1960-х годах там располагалась трикотажная фабрика.

В 1980-х храм перешёл к Государственному Бородинскому военно-историческому музею. В 1994 году собор передали церкви.

Ранее НСН сообщала, что церковь Петра и Павла, построенную в XVIII веке, планируют отреставрировать в Москве.

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