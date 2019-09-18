В Можайске отреставрируют собор XIX века

В Можайском городском округе планируют отреставрировать Никольский собор XIX века. В настоящее время разрабатывается соответствующий проект, сообщает телеканал «360».

«Понятно, что наша история, культура требует от нас большой самоотдачи для того, чтобы реализовать ту амбициозную, важную программу, за которую вы взялись», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании попечительского совета благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.

По его словам, добиться результата можно, только объединив усилия.

Собор построен в 1802—1814 годах в псевдоготическом стиле. Автор проекта — архитектор Алексей Бакарев. В 1933-м храм закрыли. Во время Великой Отечественной войны у собора была разрушена ротонда. В 1960-х годах там располагалась трикотажная фабрика.

В 1980-х храм перешёл к Государственному Бородинскому военно-историческому музею. В 1994 году собор передали церкви.

Ранее НСН сообщала, что церковь Петра и Павла, построенную в XVIII веке, планируют отреставрировать в Москве.