В Москве собираются отреставрировать церковь XVIII века

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Церковь Петра и Павла, построенную в XVIII веке, планируют отреставрировать в Москве, сообщает НСН.
В Москве собираются отреставрировать церковь XVIII века
  • РИА Новости

Закупку на выполнение соответствующих работ представили строительным организациям в рамках проекта «Биржа торгов». Встречу заказчика и бизнеса организовал департамент по конкурентной политике.

Храм на Новой Басманной улице возведён в 1704—1723 годах по проекту Петра I. В настоящее время необходима реставрация фасадов и кровли.

Как рассказал глава департамента Геннадий Дёгтев, с начала года на выполнение работ по ремонту и сохранению объектов культурного наследия заключено 44 контракта.

«В этот раз в руки реставраторов будет передан один из немногих памятников петровского времени, который также потребует бережного и внимательного отношения», — добавил он.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Москве отреставрируют здание поликлиники 1920-х годов.

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