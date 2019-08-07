В Москве собираются отреставрировать церковь XVIII века

Церковь Петра и Павла, построенную в XVIII веке, планируют отреставрировать в Москве, сообщает НСН.

Закупку на выполнение соответствующих работ представили строительным организациям в рамках проекта «Биржа торгов». Встречу заказчика и бизнеса организовал департамент по конкурентной политике.

Храм на Новой Басманной улице возведён в 1704—1723 годах по проекту Петра I. В настоящее время необходима реставрация фасадов и кровли.

Как рассказал глава департамента Геннадий Дёгтев, с начала года на выполнение работ по ремонту и сохранению объектов культурного наследия заключено 44 контракта.

«В этот раз в руки реставраторов будет передан один из немногих памятников петровского времени, который также потребует бережного и внимательного отношения», — добавил он.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Москве отреставрируют здание поликлиники 1920-х годов.