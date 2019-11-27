Путин и Медведев поздравили актрису Польских с юбилеем

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев направили поздравительные телеграммы актрисе театра и кино Галине Польских по случаю её 80-летия.
Путин и Медведев поздравили актрису Польских с юбилеем
  • РИА Новости

В своей телеграмме, текст которой был опубликован на сайте Кремля, глава государства пожелал Польских здоровья, благополучия и новых ролей.

«Многие годы вы преданно служите искусству, подаёте пример вдохновенного творческого труда. Ваши работы в кинематографе всегда интересны и талантливы, они по праву пользуются профессиональным признанием и искренней любовью зрителей», — подчеркнул Путин.

В свою очередь Медведев отметил судьбоносную для актрисы дебютную работу в «Дикой собаке динго», которая покорила зрителей в России, Венеции, Вене, Лондоне, открыла Польских путь в кинематограф.

«Создавая разные образы современниц, женщин с необычной судьбой, каждый раз вы с особой искренностью и достоверностью передаёте их характеры, чувства, переживания. Именно поэтому Ваши работы в кино и на театральной сцене всегда становятся событием, дарят незабываемые впечатления. А огромная любовь зрителей сопровождает вас всю жизнь», — говорится в послании премьера, размещённом на сайте правительства страны.

Российская актриса Галина Польских снималась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Суета сует», «Любить по-русски», «Тени исчезают в полдень» и других кинокартинах.

В июле Путин поздравил народную артистку СССР Инну Макарову с 93-летием. 

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