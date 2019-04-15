Власти Москвы поздравили актрису Ольгу Волкову с юбилеем

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Столичные власти поздравили народную артистку России Ольгу Волкову с юбилеем, сообщает сайт «Москва 24».
Власти Москвы поздравили актрису Ольгу Волкову с юбилеем
  • © Anton Belitsky/Russian Look
  • globallookpress.com

«С неподражаемым мастерством вами создана богатая галерея женских образов, каждый из которых отличает индивидуальность», — говорится в телеграмме мэра Сергея Собянина, адресованной актрисе.

Как отмечается в поздравлении на портале мэра и правительства, на фильмах с участием Волковой выросло несколько поколений зрителей.

Волкова — выпускница актёрской студии при Ленинградском театре юного зрителя. В кино дебютировала в 1976 году. Известна по таким лентам, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Остров сокровищ», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «ТАСС уполномочен заявить», «Небеса обетованные».

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачёву с юбилеем, отметив талант артистки и её личный вклад в развитие музыкального искусства.

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