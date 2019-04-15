Путин поздравил Пугачёву с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачёву с юбилеем, отметив талант артистки и её личный вклад в развитие музыкального искусства.

«Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли вас на вершину эстрадного Олимпа, снискали поистине всенародную славу», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Он также отметил «значимый личный вклад» певицы в развитие отечественного музыкального искусства и участие артистки в судьбе коллег по сцене.

Ранее сообщалось, что в преддверии дня рождения Аллы Пугачёвой россияне выбрали самую популярную композицию певицы.