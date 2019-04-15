Названа самая популярная песня Аллы Пугачёвой

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Александра Рыкова
В преддверии юбилея певицы Аллы Пугачёвой исследовательская площадка Research@mail.ru выяснила, какие песни артистки нравятся россиянам больше всего. С результатами опроса ознакомился RT.
Названа самая популярная песня Аллы Пугачёвой
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Самой любимой песней россияне назвали композицию «Миллион алых роз». За неё проголосовали 19% респондентов.

На втором месте — «Позови меня с собой» (18%).

Далее среди самых любимых песен артистки россияне назвали такие композиции, как «Этот мир придуман не нами» (15,5%), «Любовь, похожая на сон» (15%) и «Айсберг» (14%). Особо отметили «Не отрекаются любя», «Арлекино», «А знаешь, всё ещё будет». Несколько респондентов (менее 1%), которые затруднились с выбором конкретной композиции, сообщили, что любят абсолютно все песни Аллы Пугачёвой.

Опрос с участием 2,4 тыс. россиян старше 12 лет проводился на базе исследовательской площадки Research@mail.ru, совместного проекта Mail.ru Group и компании ResearchMe.

15 апреля Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.

В честь своего дня рождения певица планирует выступить на сцене Кремлёвского дворца.

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