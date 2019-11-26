В Москве новогодние ёлки украсят в различных стилях

В центре столицы будет установлено 330 новогодних ёлок, украшенных в различных стилях, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«330 зелёных красавиц установят только в центре столицы, и 130 из них — на Манежной площади, где они образуют волшебный зимний лес. Главной в нём будет великолепная 20-метровая ель, срубленная в Тверской области. Гости увидят восьми-, девяти-, пяти-, четырёх- и полутораметровые ели: дворянскую, космическую, южноевропейскую, готическую, крымскую и многие другие», — отметили в пресс-службе.

В оргкомитете добавили, что на площади Революции ёлка будет стилизована в духе конца XIX — начала XX века. Крымскую ёлку, которую установят в Зеленограде, украсят игрушками в форме замка «Ласточкино гнездо», южных цветов и морских звёзд. Ёлка на Матвеевской улице будет посвящена старинным рождественским традициям на Балканах. А деревья с дизайном от российских кутюрье установят возле ЦУМа и в Новопушкинском сквере.

Главная ёлка фестиваля «Путешествие в Рождество», который начнётся 13 декабря, будет установлена на Манежной площади и украшена в классическом рождественском стиле, в красно-золотых тонах.

Ранее министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в беседе с телеканалом «360» рассказал, как Подмосковье готовится к зиме.