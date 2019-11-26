Директор медцентра отказалась признать вину в смерти актёра Марьянова

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Директор реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова в ходе заседания Лобненского городского суда отказалась признать вину в смерти актёра Дмитрия Марьянова, проходившего лечение в клинике незадолго до смерти.
Директор медцентра отказалась признать вину в смерти актёра Марьянова
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщила адвокат семьи Марьянова Виктория Крылова.

«Богданова считает, что Марьянов умер по естественным причинам, что он страдал хроническими заболеваниями, о которых центр не был уведомлён», — цитирует её ТАСС.

Кроме того, Богданова обвинила в смерти актёра врачей скорой помощи и других лиц. 

«Она также утверждает, что смерть актёра наступила по вине скорой помощи, больницы, волонтёров центра, самих реабилитантов, но только не по её вине», — подчеркнула адвокат, отметив, что Богданова единолично принимала в клинике все решения, «вплоть до закупки продуктов питания».

В октябре Крылова в беседе с НСН рассказала, что сторона защиты будет ходатайствовать о возбуждении в отношении Богдановой дела ещё по двум статьям — «Незаконное лишение свободы» и «Незаконная медицинская деятельность в реабилитационном центре».

Как установило следствие, актёр скончался от сквозного разрыва «задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери» в результате неполучения своевременного направления в больницу.

Выяснилось также, что по указаниям Богдановой актёру вводили в клинике внутримышечные препараты неизвестных производителей с неустановленными сроками годности.

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