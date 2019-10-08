Расследование дела о смерти актёра Дмитрия Марьянова завершено

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В Московской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой, где умер актёр Дмитрий Марьянов, сообщает пресс-служба СК России.
Расследование дела о смерти актёра Дмитрия Марьянова завершено
  • Дмитрий Марьянов, Оксана Богданова
  • © Valery Lukyanov/Russian Look/globallookpress.com; соцсети

«Материалы переданы (в прокуратуру. — RT) для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Далее уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Богданова обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК России («Оставление в опасности») и ч. 2 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло смерть человека»). Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Глава «Феникса» свою вину не признала, однако в результате допроса 50 свидетелей, более десяти выемок и обысков, шести экспертиз была в рамках расследования была собрана достаточная доказательственная база.

По данным следствия, находившийся в реабилитационном центре с 6 по 15 октября 2017 года актёр скончался от сквозного разрыва «задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери» в результате неполучения своевременного направления в больницу.

Также отмечается, что по указаниям Богдановой актёру вводили внутримышечно препараты неизвестных производителей с неустановленными сроками годности.

В ноябре 2018 года СК предъявил Богдановой обвинения. По версии следствия, подчинённые директора клиники вводили Марьянову препараты, не выяснив, имеются ли у него какие-либо заболевания или противопоказания, а также не вызывали скорую помощь, несмотря на жалобы пациента.

Подробнее — в материале RT

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