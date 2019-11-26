Путин посетит церемонию открытия памятника Гранину в Петербурге

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Российский лидер Владимир Путин примет участие в церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину в Санкт-Петербурге 27 ноября, сообщили в Кремле.
Путин посетит церемонию открытия памятника Гранину в Петербурге
  • РИА Новости

«27 ноября в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург глава государства примет участие в церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину», — цитирует пресс-службу российского президента ТАСС.

Инициатором создания памятника выступило Российское военно-историческое общество.

Монумент скульптора Евгения Буркова и архитектора Нестора Энгельке будет установлен на Дальневосточном проспекте около культурно-просветительского центра при библиотеке имени Гранина.

12 ноября в Петербурге прошла конференция «Даниил Гранин: жизнь, творчество, служение» к 100-летию со дня рождения писателя.

В сентябре портал «Невские новости» писал о завершении благоустройства сада Гранина в Петербурге.

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