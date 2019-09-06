В Петербурге завершили благоустройство сада Даниила Гранина

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге завершили благоустройство сада Даниила Гранина, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
В Петербурге завершили благоустройство сада Даниила Гранина
  • © wikimedia.org

Для детей появилась площадка с мини-горкой, домиком и песочницей.

На обновлённых газонах высадили саженцы клёна, рябины и лиственницы.

Как отметил глава комитета по благоустройству Владимир Рублёвский, они постарались учесть пожелания граждан.

Даниил Гранин — ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Санкт-Петербурга. Он является автором романов «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр», «Блокадная книга» и других. Гранин скончался в Петербурге 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее рассказали о планах по благоустройству дворов и площадей в 2019 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить