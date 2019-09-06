В Петербурге завершили благоустройство сада Даниила Гранина

В Санкт-Петербурге завершили благоустройство сада Даниила Гранина, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Для детей появилась площадка с мини-горкой, домиком и песочницей.

На обновлённых газонах высадили саженцы клёна, рябины и лиственницы.

Как отметил глава комитета по благоустройству Владимир Рублёвский, они постарались учесть пожелания граждан.

Даниил Гранин — ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Санкт-Петербурга. Он является автором романов «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр», «Блокадная книга» и других. Гранин скончался в Петербурге 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее рассказали о планах по благоустройству дворов и площадей в 2019 году.