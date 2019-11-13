В Петербурге открылась конференция к 100-летию Даниила Гранина

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В петербургском Доме журналистов 12 ноября открылась конференция «Даниил Гранин: жизнь, творчество, служение. К 100-летию со дня рождения писателя», сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Невского района Санкт-Петербурга.
В Петербурге открылась конференция к 100-летию Даниила Гранина
  • © администрация Невского района

В первый день работы конференции были вручены памятные медали к 100-летию Даниила Гранина. В том числе почётный знак получила куратор культурно-просветительского центра Гранина Софья Кулакова.

13 ноября пройдёт церемония награждения победителей Всероссийского библиотечного конкурса, посвящённого юбилейному году Даниила Гранина.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде стартовал культурологический марафон, посвящённый творчеству писателя Даниила Гранина. 

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