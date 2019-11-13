В Петербурге открылась конференция к 100-летию Даниила Гранина
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В первый день работы конференции были вручены памятные медали к 100-летию Даниила Гранина. В том числе почётный знак получила куратор культурно-просветительского центра Гранина Софья Кулакова.
13 ноября пройдёт церемония награждения победителей Всероссийского библиотечного конкурса, посвящённого юбилейному году Даниила Гранина.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде стартовал культурологический марафон, посвящённый творчеству писателя Даниила Гранина.