В Петербурге открылась конференция к 100-летию Даниила Гранина

В петербургском Доме журналистов 12 ноября открылась конференция «Даниил Гранин: жизнь, творчество, служение. К 100-летию со дня рождения писателя», сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Невского района Санкт-Петербурга.

© администрация Невского района

В первый день работы конференции были вручены памятные медали к 100-летию Даниила Гранина. В том числе почётный знак получила куратор культурно-просветительского центра Гранина Софья Кулакова. 13 ноября пройдёт церемония награждения победителей Всероссийского библиотечного конкурса, посвящённого юбилейному году Даниила Гранина. Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде стартовал культурологический марафон, посвящённый творчеству писателя Даниила Гранина.