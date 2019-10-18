В Калининграде стартовал культурологический марафон «Все грани Гранина»
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Он получил название «Все грани Гранина». Его проводят в рамках фестиваля «Дни литературы в Калининградской области». Марафон продлится до 20 октября.
«Столетний юбилей со дня рождения выдающегося русского писателя, редактора, киносценариста, общественного деятеля, фронтовика Даниила Александровича Гранина — это значимое событие для всей нашей страны», — заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.
По его словам, к этой дате приурочены мероприятия по всей России.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге завершили благоустройство сада Даниила Гранина.