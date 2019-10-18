В Калининграде стартовал культурологический марафон «Все грани Гранина»

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В Калининграде стартовал культурологический марафон, посвящённый творчеству писателя Даниила Гранина, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
В Калининграде стартовал культурологический марафон «Все грани Гранина»
  • © Правительство Калининградской области

Он получил название «Все грани Гранина». Его проводят в рамках фестиваля «Дни литературы в Калининградской области». Марафон продлится до 20 октября.

«Столетний юбилей со дня рождения выдающегося русского писателя, редактора, киносценариста, общественного деятеля, фронтовика Даниила Александровича Гранина — это значимое событие для всей нашей страны», — заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

По его словам, к этой дате приурочены мероприятия по всей России.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге завершили благоустройство сада Даниила Гранина.

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