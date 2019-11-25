Генконсул Японии на Сахалине рассказал о любви к русской литературе

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Генеральный консул Японии на Сахалине Кадзухиро Куно рассказал о любви к русской литературе и опере.
Генконсул Японии на Сахалине рассказал о любви к русской литературе

«Когда я стажировался в дипломатической академии МИД России, моим преподавателем русского языка был литературовед, поэтому я читал произведения таких русских авторов, как Александр Пушкин, Антон Чехов, Александр Островский, Николай Гоголь, Лев Толстой, Фёдор Достоевский. Во время предшествующей этому стажировки в США я читал Александра Солженицына», — заявил он в интервью РИА Новости.

По его словам, он любил наслаждаться как великолепными русскими романами, так и «спектаклями и оперой».

«В Большом театре я слушал оперы, в том числе «Евгения Онегина». Когда я второй раз работал в Москве, Большой театр был на реконструкции, поэтому я ходил на представления в МХАТ имени Чехова», — сказал он.

По его словам, в настоящее время он читает на русском языке «Остров Сахалин» Чехова.

В начале июня председатель Китая Си Цзиньпин в ходе выступления на заседании ПМЭФ процитировал русского писателя Фёдора Достоевского.

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