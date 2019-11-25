Синоптики рассказали об «атмосферной впадине»

Короткая ссылка
Ко второй половине текущей недели давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину». Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».
Синоптики рассказали об «атмосферной впадине»
  • АГН «Москва»

Так, по её словам, к 29 ноября ожидается падение до 732 мм рт. ст., что на 15 единиц ниже нормы.

При этом, отметила синоптик, в течение прошлой недели наблюдался так называемый климатический зуб, когда два дня давление было близко к экстремально высокому. 

Как считают врачи, такие перепады негативно сказываются на здоровье людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, возможно ухудшение настроения.

Согласно прогнозам, температура в ближайшее время будет неустойчивая. Первая половина недели в центральных областях будет довольно холодной, затем войдёт в климатические рамки, а 28 и 29 ноября будет небольшой снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве в середине недели потеплеет до +2 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить