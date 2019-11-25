Синоптики рассказали об «атмосферной впадине»

Ко второй половине текущей недели давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину». Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».

Так, по её словам, к 29 ноября ожидается падение до 732 мм рт. ст., что на 15 единиц ниже нормы.

При этом, отметила синоптик, в течение прошлой недели наблюдался так называемый климатический зуб, когда два дня давление было близко к экстремально высокому.

Как считают врачи, такие перепады негативно сказываются на здоровье людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, возможно ухудшение настроения.

Согласно прогнозам, температура в ближайшее время будет неустойчивая. Первая половина недели в центральных областях будет довольно холодной, затем войдёт в климатические рамки, а 28 и 29 ноября будет небольшой снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве в середине недели потеплеет до +2 °С.